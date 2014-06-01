Беларусь и Россия подписали соглашения о цене на газ в привязке к рублю

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подписали межправсоглашения, определяющие условия формирования до конца 2022 годадля Минска и наценки ОАО "Белтрансгаз"Минск с прошлого месяца перешел на расчеты за газ в российских рублях. Соответствующие документы подписали министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и глава правления "Газпрома" Алексей Миллер. Цена на газ для нашей страны в текущем году была согласована на уровне прошлого года - 128,52 доллара за 1 000 кубометров.В Минэнерго республики добавили, что сегодня, 11 мая, в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики республики Виктора Каранкевича и его российского коллеги Николая Шульгинова."По итогам встречи главы ведомств подписали протокол о внесении корректив в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 года, а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года", - сказано в заявлении пресс-центра министерства.