Беларусь развернет силы специальных операций на границе с Украиной

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подразделенияв ответ на создание у ее20-тысячной группировкивойск. Такое заявление сегодня, 10 мая, сделал начальник Генштаба - первый замминистра обороны Виктор Гулевич."Созданная Вооруженными силамигруппировка на южном операционном направлении требует от нас реакции. Для обеспечения безопасности страны в этом направлении подразделения сил специальных операций развернуты на 3 тактических направлениях. В рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на западное и северо-западное направления выдвигаются батальонно-тактические группы. Их усилят подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые обеспечат их боевое функционирование", - пояснил замминистра.Он добавил, что США и их союзники по НАТО также наращивают военное присутствие у границы республики: эта группировка за 6 месяцев выросла более чем в 2 раза."Помимо этого, в Средиземном и Балтийском морях появилась группировка, несущая крылатые ракеты, а в Польше и странах Балтии увеличилась авиационная группировка. Все это говорит о нарастающей угрозе для Беларуси", - добавил Гулевич.