Беларусь рассчитывает оставить у себя российские С-400 и "Искандеры"

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рассчитываети ракетные комплексы. Такое заявление сегодня, 10 мая, сделал АлександрДанную тему он затронул в ходе совещания по вопросу гособоронзаказа на текущий год."С-400 из Минска будет "видеть", наверное, до Берлина… С-400 - хорошая техника. Мы договорились с министром обороны, что он просто завтра подготовит несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой", - пояснил Президент.Он рассказал и о планах купить у России ракетные комплексы "Искандер"."Это очень нужное нам оружие. Оно у нас сегодня есть. И опять же: я договорился с россиянами, что мы покупаем у них "Искандеры". Они выводиться из Беларуси не будут. Они могут быть задействованы для обороны нашего пространства. Вооружение, которое уже есть в нашей армии, позволяет обеспечить обороноспособность... Мы реалисты и понимаем, что победить НАТО нам не удастся. А вот ущерб нанести, особенно тем территориям, с которых нас будут атаковать, - у нас это оружие все есть", - добавил глава государства.