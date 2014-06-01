Беларусь не будет увеличивать оборонный бюджет. Такое заявление сегодня, 10 мая, сделал глава оборонного ведомства.
По словам Виктора Хренина, гособоронзаказ на текущий год одобрен Президентом.
"Он уделяет этому очень пристальное внимание, рассматривая каждую перспективу, каждую закупку, которую мы планируем, и то, как мы оснащаем вооруженные силы. Сегодняшнее совещание Александра Лукашенко по вопросам гособоронзаказа на 2022 год не стало в этом плане исключением - обсуждалась каждая перспективная закупка, которую планирует минобороны для оснащения ВС. При этом его главный посыл - чтобы все нужное для армии максимально приобреталось в Беларуси. Мы очень многое можем делать у себя. Львиную часть того оружия, которое выпускает наш военно-промышленный комплекс: средства связи, радиоэлектронной борьбы, многое в ракетостроении - это все будет закупаться за бюджетные средства здесь, в стране", - заключил министр.