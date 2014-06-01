Беларусь не будет увеличивать оборонный бюджет

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Беларусь. Такое заявление сегодня, 10 мая, сделал глава оборонного ведомства.По словам Виктора, гособоронзаказ на текущий год одобрен Президентом."Он уделяет этому очень пристальное внимание, рассматривая каждую перспективу, каждую закупку, которую мы планируем, и то, как мы оснащаем вооруженные силы. Сегодняшнее совещание Александра Лукашенко по вопросам гособоронзаказа на 2022 год не стало в этом плане исключением - обсуждалась каждая перспективная закупка, которую планирует минобороны для оснащения ВС. При этом его главный посыл - чтобы все нужное для армии максимально приобреталось в. Мы очень многое можем делать у себя. Львиную часть того оружия, которое выпускает наш военно-промышленный комплекс: средства связи, радиоэлектронной борьбы, многое в ракетостроении - это все будет закупаться за бюджетные средства здесь, в стране", - заключил