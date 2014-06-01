Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине многому его научила

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Сегодня, 10 мая, Александрзаявил, что Минск по-другому взглянул на принципы вооружения своей армии, учтя опыт российской военной. Данную тему он затронул в ходе совещания, на котором рассматриваются вопросы гособоронзаказа."Скажу откровенно, тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего ее вооружение.. В Беларуси извлекают уроки в части развития и оснащения своих войск исходя из опыта проведения военной спецоперации РФ на Украине", - рассказал Президент.Он отметил, что поручал министру обороны извлекать уроки с точки зрения оснащения и дальнейшего развития белорусских войск."Я от него требовал постоянно: "Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки! Как мне доложили, уроки извлечены. И когда я задал вопрос: "А с позиции сегодняшнего дня подходы изменились?" - Да, изменились. Иначе и быть не могло. Поэтому вот под этим углом мы должны рассмотреть наш государственный оборонный заказ на текущий год", - заключил белорусский лидер.