Протасевич заявил, что расстался с заключенной в тюрьму Сапегой и женился на другой

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Основатель белорусского Telegram-канала NEXTA рассказал, что расстался с осужденной в Беларуси россиянкой СофьейПо словам Романа, они хотели расстаться еще до того, как их задержали в прошлом году. Когда пару перевели из СИЗО под домашний арест, их отношения ухудшились и к сентябрю 2021 года они "сосуществовали рядом как сожители"."Уже примерно 7 месяцев нас фактически ничего не связывает. Даже уголовные дела и обвинения у нас совсем разные, они попросту не пересекаются", - рассказал основатель NEXTA.Он добавил, что, но не стал вдаваться в подробности. К публикации Протасевич прикрепил фото из ЗАГСа с другой девушкой, скрыв ей лицо.Напомним, суд Гродно приговорил Софию Сапегу к 6 годам лишения свободы.