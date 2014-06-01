  • » » Протасевич заявил, что расстался с заключенной в тюрьму Сапегой и женился на другой

      • Протасевич заявил, что расстался с заключенной в тюрьму Сапегой и женился на другой

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:16
      (голосов: 1)
      Основатель белорусского Telegram-канала NEXTA рассказал, что расстался с осужденной в Беларуси россиянкой Софьей Сапегой.

      По словам Романа Протасевича, они хотели расстаться еще до того, как их задержали в прошлом году. Когда пару перевели из СИЗО под домашний арест, их отношения ухудшились и к сентябрю 2021 года они "сосуществовали рядом как сожители".

      "Уже примерно 7 месяцев нас фактически ничего не связывает. Даже уголовные дела и обвинения у нас совсем разные, они попросту не пересекаются", - рассказал основатель NEXTA.

      Он добавил, что женился, но не стал вдаваться в подробности. К публикации Протасевич прикрепил фото из ЗАГСа с другой девушкой, скрыв ей лицо.

      Напомним, суд Гродно приговорил Софию Сапегу к 6 годам лишения свободы.
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