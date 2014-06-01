Лукашенко уверен, что Беларусь выдержит санкционное давление

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успешно справляется с. Такое заявление сегодня, 9 мая, Александрсделал на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы."Все, что производится в Беларуси, востребовано на рынках. В стране было сохранено производство ключевых товаров, в том числе массового потребления, и, разумеется, продовольствия. И это в то время, когда в мире остро ощущается дефицит продовольствия. Уже Гутерриш заявил: открывайте немедленно Беларусь и РФ, потому что без минеральных удобрений продовольствия ведь не будет, люди умрут от голода.Топливо? Хлынул весь западный люд к нам с канистрами, с бочонками, кастрюлями, чтобы заправить автомобили и с собой что-то увезти. Это только начало.Лишь наша безалаберность и только наша неразворотливость могут привести к тому, что у нас будет плохо. Да, санкции не сахар. Не только морально, но и экономически, юридически. Но мы выдержим. Это нас и закаляет. Не переживайте, выживем. И не просто выживем - нормально выживем", - сказал глава государства.