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      • Лукашенко высказался и риске нападения Польши на Беларусь

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 13:19
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      Александр Лукашенко высказался сегодня и риске нападения Польши на Беларусь.

      Комментируя наличие такой угрозы, Президент сказал, что "и не таким рога обламывали".

      "Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать - пожалуйста. В Минске очень внимательно следят за ситуацией у своей границы, за активностью НАТО на западе и ростом числа военнослужащих в приграничной территории сопредельных стран... Таким образом хотят отвлечь внимание Минска и Москвы от Украины", - отметил белорусский лидер.

      Он напомнил западным государствам, что позади Беларуси находится РФ - ядерная держава, с которой у Минска соответствующие договоренности в сфере обороны и безопасности.

      "В последнее время я часто обсуждаю эту тему с Владимиром Путиным", - заключил глава государства.
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