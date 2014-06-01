Лукашенко высказался и риске нападения Польши на Беларусь

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Александрвысказался сегодня иКомментируя наличие такой угрозы, Президент сказал, что "и не таким рога обламывали"."Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать - пожалуйста. В Минске очень внимательно следят за ситуацией у своей границы, за активностью НАТО на западе и ростом числа военнослужащих в приграничной территории сопредельных стран... Таким образом хотят отвлечь внимание Минска и Москвы от Украины", - отметил белорусский лидер.Он напомнил западным государствам, что позади Беларуси находится РФ - ядерная держава, с которой у Минска соответствующие договоренности в сфере обороны и безопасности."В последнее время я часто обсуждаю эту тему с Владимиром Путиным", - заключил глава государства.