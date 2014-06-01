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      • Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:14
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      Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы, заявив, что Минск не устанет напоминать Европе, кто поставил точку во Второй мировой войне.

      "Это - великий праздник, ставший символом отваги и стойкости, доблести и жертвенности миллионов советских людей, которые в июне 1941-го мужественно приняли удар варварской, античеловечной идеологии нацизма и победили.

      Беларусь помнит своих героев - тех, кто самоотверженно сражался на фронтах, рискуя жизнью, боролся с врагом в оккупации, совершал ежедневный трудовой подвиг в тылу, приближая победный май 1945 года.

      Мы помним всех безвинных жертв циничных экспериментов и чудовищной жестокости гитлеровских палачей. И не устанем напоминать народам Европы о том, кто поставил точку в самой кровопролитной войне за всю историю человечества.

      Этот весенний день, 9 мая, сквозь десятилетия мирной жизни все так же отзывается в сердцах белорусов болью, гордостью и бесконечной благодарностью победителям", - сказано в поздравлении белорусского лидера.
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