Беларусь и Россия договорятся к августу о цене на газ на 2023 год

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Беларусь и Россия. Такое заявление сделал глава Минэнерго республики.По словам Виктора Каранкевича, был подготовлен и утвержден план мероприятий по формированию общего рынка газа, сформирована белорусско-российская рабочая группа. Теперь можно выделить 3 ключевых блока вопросов."Первый из них – формирование цены на газ для Минска на 2022 год – уже решен. Формирование цены на газ на 2023 год… Работа здесь должна быть завершена к 1 августа 2022 года с подписанием соответствующих документов. Третий блок вопросов в рамках темы формирования общего рынка газа касается определения и согласования принципов функционирования объединенного рынка природного газа Союзного государства. Здесь работа ведется. До 1 июля мы должны подготовить соответствующие предложения и их согласовать в виде уже конкретных принципов функционирования объединенного рынка природного газа", - заключил Министр.