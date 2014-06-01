Правительство Беларуси вводит временный запрет на вывоз отдельных видов бумаги.

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Правительство Беларуси вводитВ постановлении Совета министров сказано, что запрет распространяется на вывоз бумаги с термочувствительным покрытием для производства чековой ленты, рулонов для факсов, а также самокопировальной (термоленты).Под действие документа не подпадают товары, которые вывозятся для оказания международной гуманитарной помощи иностранным странамна основании решений правительства Беларуси, в качестве припасов, также которые перемещаются в рамках международных транзитных перевозок.Постановление будет действовать в течение 3 месяцев.