Беларусь запретила перевозчикам из ЕС перемещать крупногабаритные грузы

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

перемещать по территории страныКак пояснили в Совмине, исключение составляют крупногабаритные грузы, технологические особенности которых не позволяют следовать в установленные места для перегрузки или перецепки грузов (при условии согласования Минтрансом), и автовозы.Помимо этого, определяется и перечень автозаправочных станций, закрепленных за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций согласно маршрутам следования транспортных средств, зарегистрированных в Европейском союзе.Добавил, Беларусь расширила и список специально установленных мест для перегрузки или перецепки грузов - в перечень добавились 3 склада временного хранения СООО "Брествнештранс", РУТП "Белимпортторг" и СП "Транзит" ООО.