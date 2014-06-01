  • » » Беларусь запретила перевозчикам из ЕС перемещать крупногабаритные грузы

      • Беларусь запретила перевозчикам из ЕС перемещать крупногабаритные грузы

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 12:11
      (голосов: 0)
      Беларусь запретила перевозчикам из ЕС перемещать по территории страны крупногабаритные грузы.

      Как пояснили в Совмине, исключение составляют крупногабаритные грузы, технологические особенности которых не позволяют следовать в установленные места для перегрузки или перецепки грузов (при условии согласования Минтрансом), и автовозы.

      Помимо этого, определяется и перечень автозаправочных станций, закрепленных за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций согласно маршрутам следования транспортных средств, зарегистрированных в Европейском союзе.

      Добавил, Беларусь расширила и список специально установленных мест для перегрузки или перецепки грузов - в перечень добавились 3 склада временного хранения СООО "Брествнештранс", РУТП "Белимпортторг" и СП "Транзит" ООО.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь