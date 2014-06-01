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      • Генштаб Беларуси предупредил о создании группировок НАТО у границ России

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 20:20
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      НАТО вдвое нарастила силы в Восточной Европе и, по сути, готовится к войне. Такое заявление сегодня, 5 мая, сделал замначальника генерального штаба Вооруженных сил Беларуси.

      По словам Руслана Косыгина, "значительная часть сил и средств, предназначенная якобы для усиления восточного фланга альянса, была переброшена с континентальной части США".

      Представитель Генштаба добавил, что на данный момент там находятся примерно 37 500 военных, из них 24 00 - в Польше и государствахБалтии.

      "В непосредственной близости у границ РФ и Беларуси уже сегодня находятся силы, на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки. На территории и в воздушном пространстве стран центральной и восточной Европы, в том числе Польши и стран Балтии, а также в акватории Балтийского и Северного морей проводятся масштабные мероприятия, многонациональные учения "Защитник Европы-2022". По сути, идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении", - добавил Косыгин.
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