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      • Лавров поговорил по телефону с главой МИД Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 18:35
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      Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

      Главы внешнеполитических ведомств обменялись оценками актуальных международных и региональных проблем, обсудили ход специальной военной операции на Украине. Было условлено усилить координацию работы на международных площадках, в том числе по совместному противодействию усилиям стран Запада, направленным против интересов РФ и Беларуси.

      Дипломаты рассмотрели и  текущие вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства, в том числе, реализацию интеграционных решений высших органов Союзного государства, а также график предстоящих контактов на высшем и высоком уровне.
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