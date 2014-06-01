Лавров поговорил по телефону с главой МИД Беларуси

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Главы внешнеполитических ведомств обменялись оценками актуальных международных и региональных проблем, обсудили ход специальной военной операции на Украине. Было условлено усилить координацию работы на международных площадках, в том числе по совместному противодействию усилиям стран Запада, направленным против интересов РФ и Беларуси.
Дипломаты рассмотрели и текущие вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства, в том числе, реализацию интеграционных решений высших органов Союзного государства, а также график предстоящих контактов на высшем и высоком уровне.