Лавров поговорил по телефону с главой МИД Беларуси

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Министр иностранных дел РФ Сергейпровелсо своим белорусским коллегой ВладимиромГлавы внешнеполитических ведомств обменялись оценками актуальных международных и региональных проблем, обсудили ход специальной военной операции на Украине. Было условлено усилить координацию работы на международных площадках, в том числе по совместному противодействию усилиям стран Запада, направленным против интересов РФ и Беларуси.Дипломаты рассмотрели и текущие вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства, в том числе, реализацию интеграционных решений высших органов Союзного государства, а также график предстоящих контактов на высшем и высоком уровне.