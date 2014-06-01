Лукашенко: проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает

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, Запад может спасть спокойно. Такое заявление сегодня, 5 мая, сделал Александр"Мы никому не угрожаем, и не собираемся угрожать. Более того, мы не можем угрожать - мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязать какой-либо конфликт, некую войну здесь на Западе - это абсолютно не в наших интересах. Поэтому Запад может спать спокойно", - добавил глава государства.Напомним, 3 мая Министерство обороны республики сообщило, что в армии начата внезапная проверка сил реагирования.