Лукашенко: проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает

Проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает, Запад может спасть спокойно. Такое заявление сегодня, 5 мая, сделал Александр Лукашенко.
"Мы никому не угрожаем, и не собираемся угрожать. Более того, мы не можем угрожать - мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязать какой-либо конфликт, некую войну здесь на Западе - это абсолютно не в наших интересах. Поэтому Запад может спать спокойно", - добавил глава государства.
Напомним, 3 мая Министерство обороны республики сообщило, что в армии начата внезапная проверка сил реагирования.