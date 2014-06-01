Лукашенко призвал белорусские СМИ не проиграть в информационной войне

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Сегодня, 5 мая, Александрпоздравил работников сферы информации и связи страны с профессиональными праздниками - днем печати и днем работников радио, телевидения и связи, заявив, что белорусские СМИ не должны проиграть в идущей информационной войне."Бурное развитие средств связи и коммуникации, электронных СМИ и соцсетей кардинально изменило жизнь людей. Расширились возможности для экономики и социальной сферы, просто общения, но одновременно мир и сам человек стали более уязвимыми.Неслучайно в наш лексикон прочно вошло словосочетание "". Сотрудники средств массовой информации и специалисты, обеспечивающие работу коммуникационных систем, по сути находятся на передовой информационного фронта, где идет бескомпромиссная битва за умы и души людей. Мы никак не можемтем, кто намерен отменить нашу историю, культуру, белорусский народ", - отметил глава государства.