Новые санкции ЕС затронут ВПК в России и Беларуси, сообщил МИД Австрии

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затронут. Такое заявление сегодня, 4 мая, сделал глава МИД Австрии.По словам Александера Шалленберга, сейчас в Брюсселе рассматривают шестой пакет санкций против РФ, значительным пунктом которого станет запрет импорта нефтепродуктов и нефти."Исключение дальнейших банков, особенно крупнейшего российского банка "Сбербанк" из системы SWIFT, белорусские банки также охвачены. Особенно мощные санкции - против военно-промышленного комплекса в России и Беларуси", - пояснил дипломат.Он добавил, что в обновленный санкционный список попадут и новые лица.