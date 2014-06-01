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      • Новые санкции ЕС затронут ВПК в России и Беларуси, сообщил МИД Австрии

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 14:36
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      Новые санкции Евросоюза затронут военно-промышленный комплекс в России и Беларуси. Такое заявление сегодня, 4 мая, сделал глава МИД Австрии.

      По словам Александера Шалленберга, сейчас в Брюсселе рассматривают шестой пакет санкций против РФ, значительным пунктом которого станет запрет импорта нефтепродуктов и нефти.

      "Исключение дальнейших банков, особенно крупнейшего российского банка "Сбербанк" из системы SWIFT, белорусские банки также охвачены. Особенно мощные санкции - против военно-промышленного комплекса в России и Беларуси", - пояснил дипломат.

      Он добавил, что в обновленный санкционный список попадут и новые лица.
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