Приговор россиянке Сапеге огласят в Беларуси 6 мая

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Гродненский областной судв пятницу, 6 мая.Как пояснил официальный представитель суда Павел Варейко, резолютивную часть решения огласят в открытом режиме, хотя судебный процесс шел в закрытом формате.Напомним, россиянке предъявлено обвинение по 7 статьям уголовного кодекса, в том числе за разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Максимальный срок, предусмотренный этими статьями, 12 лет. Сапега заключила досудебное соглашение со следствием и приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем. Поэтому на может рассчитывать на сокращение срока наказания при обвинительном приговоре.