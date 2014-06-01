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      • Приговор россиянке Сапеге огласят в Беларуси 6 мая

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:59
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      Гродненский областной суд огласит приговор по уголовному делу против россиянки Софьи Сапеги в пятницу, 6 мая.

      Как пояснил официальный представитель суда Павел Варейко, резолютивную часть решения огласят в открытом режиме, хотя судебный процесс шел в закрытом формате.

      Напомним, россиянке предъявлено обвинение по 7 статьям уголовного кодекса, в том числе за разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Максимальный срок, предусмотренный этими статьями, 12 лет. Сапега заключила досудебное соглашение со следствием и приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем. Поэтому на может рассчитывать на сокращение срока наказания при обвинительном приговоре.
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