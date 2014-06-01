  • » » В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования

      • В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 09:45
      (голосов: 0)
      В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования.

      Как рассказали в оборонном ведомстве страны, воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач.

      Цель учений - оценить готовность и способность военнослужащих оперативно реагировать на возникновение кризисных ситуаций. Подразделения будут действовать в незнакомой местности и в условиях быстро меняющейся обстановки.

      Силы, которые участвуют в проверке, будут постепенно наращивать. Это позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам на земле и в воздухе.

      Кроме того, в рамках проверки планируется оценить работу обеспечивающих систем, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых частей.

      Министерство предупредило и о перемещении "значительного числа" военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь