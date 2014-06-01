В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования

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В Вооруженных силах БеларусиКак рассказали в оборонном ведомстве страны, воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач.Цель учений - оценить готовность и способность военнослужащих оперативно реагировать на возникновение кризисных ситуаций. Подразделения будут действовать в незнакомой местности и в условиях быстро меняющейся обстановки.Силы, которые участвуют в проверке, будут постепенно наращивать. Это позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам на земле и в воздухе.Кроме того, в рамках проверки планируется оценить работу обеспечивающих систем, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых частей.Министерство предупредило и о перемещении "значительного числа" военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.