Путин поговорил по телефону с Лукашенко

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Владимири Александрситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса.Президенты России и Беларуси подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений партнерства и союзничества.Главы государств также обсудили "отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве".Лукашенко и Путиным "затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности".