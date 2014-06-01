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      • Путин поговорил по телефону с Лукашенко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:44
      (голосов: 0)
      Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса.

      Президенты России и Беларуси подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений партнерства и союзничества.

      Главы государств также обсудили "отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве".

      Лукашенко и Путиным "затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности".
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