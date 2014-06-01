Путин поговорил по телефону с Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса.
Президенты России и Беларуси подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений партнерства и союзничества.
Главы государств также обсудили "отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве".
Лукашенко и Путиным "затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности".