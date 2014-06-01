Лукашенко: белорусы противопоставляют западному лицемерию свою спокойную мудрость

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свою. Об этом Александрзаявил на церемонии открытия памятника первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету около Свято-Духова кафедрального собора."Все мы отлично видим, что библейская битва добра и зла не окончена. Она и сегодня идет на всей планете при различных обстоятельствах и в самых необычных обличиях. Чем такое противостояние заканчивается, хорошо видно на братской Украине. Недаром говорят, что самое темное время - перед рассветом. В такой непростой период ясно видно: кто враг, а кто друг. В Год исторической памяти мы, белорусы, пережившие немало, опять противопоставляем лицемерию Запада свою спокойную белорусскую мудрость и "памяркоўнасць", - сказал Президент.Он призвал граждан ценить друг друга, беречь мир и страну и всегда помнить о словах митрополита Филарета, которыми он заканчивал каждую проповедь: "Спешите делать добро".