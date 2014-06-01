  • » » Лукашенко: белорусы противопоставляют западному лицемерию свою спокойную мудрость

      • Лукашенко: белорусы противопоставляют западному лицемерию свою спокойную мудрость

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:08
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      Белорусы противопоставляют западному лицемерию свою спокойную мудрость. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия памятника первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету около Свято-Духова кафедрального собора.

      "Все мы отлично видим, что библейская битва добра и зла не окончена. Она и сегодня идет на всей планете при различных обстоятельствах и в самых необычных обличиях. Чем такое противостояние заканчивается, хорошо видно на братской Украине. Недаром говорят, что самое темное время - перед рассветом. В такой непростой период ясно видно: кто враг, а кто друг. В Год исторической памяти мы, белорусы, пережившие немало, опять противопоставляем лицемерию Запада свою спокойную белорусскую мудрость и "памяркоўнасць", - сказал Президент.

      Он призвал граждан ценить друг друга, беречь мир и страну и всегда помнить о словах митрополита Филарета, которыми он заканчивал каждую проповедь: "Спешите делать добро".
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