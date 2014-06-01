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      • Парламент Румынии упразднил группы дружбы с Россией и Беларусью

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 19:59
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      Сегодня, 3 мая, парламент Румынии во вторник на совместном заседании депутатов двух палат принял решение упразднить группы дружбы с Россией и Беларусью.

      С предложением упразднить указанные группы выступила румынская группа Межпарламентского союза. Она проинформировала Постоянное бюро законодательного органа, что входящие в правящую коалицию партии вывели своих депутатов из этих групп.

      Отметим, такое решение партии приняли из-за "неоправданной агрессии РФ против Украины", а также из-за того, что Беларусь якобы помогала России в нападении на Украину.
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