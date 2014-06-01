Беларусь решила проблемы с логистикой экспорта продовольствия

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Беларусьи сельхозпродукции. Такое заявление сегодня, 2 мая, сделал министр сельского хозяйства и продовольствия.До этого Игорь Брыло говорил, что страна испытывает логистические сложности при экспорте мясной продукции в Китай после начала спецоперации на Украине, так как указанные поставки шли через порт Одессы."Мы где-то за 3 - 4 недели переформатировались. У нас сейчас разные направления: частично наша продукция идет через Новороссийск, Санкт-Петербург, но основные доли поставок в третьи страны и больше всего в Китай идут через Владивосток. Продукция идет железнодорожным путем около недели, потом идет перегрузка в порту, 5 - 6 дней – и продукция в КНР. Трудности у наших экспортеров продовольствия возникли ранее из-за невозможности поставок через порт Одессы на фоне спецоперации. Мы вопреки всему нашли самый короткий путь поставок, и сейчас проблем с логистикой у наших предприятий нет", - заключил глава ведомства.