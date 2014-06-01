В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование. Завершится процесс 1 июня. Сообщает freesmi.
Сроки регистрации для прохождения ЦТ в резервные дни - 2-7 июля.
Зарегистрироваться можно в одном из учреждений образования, которые определены пунктами регистрации. Как правило, это и пункты проведения ЦТ. При регистрации подается заявление на белорусском или русском языках. Сделать это можно как в письменной форме лично, так и на сайте РИКЗ. После оплаты приема и оформления документов абитуриенту нужно подойти в предложенный пункт регистрации и лично забрать пропуски по выбранным предметам не позднее 1 июня.
Всего будет работать 41 пункт регистрации на централизованное тестирование.
ЦТ стартует 14 июня с белорусского языка. Затем 16 и 17 июня - тесты по русскому языку, 19 июня - по обществоведению, 21 и 22 июня - по математике. Биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история начнутся с 24 июня и проходят через день.