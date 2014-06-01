Минтруда планирует повысить зарплаты бюджетникам

Министерство труда планирует повысить зарплаты бюджетникам. Об этом рассказала глава ведомства Ирина Костевич. Сообщает freesmi.
"У государства есть социальные обязательства по выплате зарплаты бюджетникам. Это свыше 900 000 рабочих мест. Мы понимаем, что от нас ждут роста зарплаты. Текущая ситуация преподнесла нам определенные сюрпризы, заставила переформатировать наши подходы. Но уже 4 раза пересматривалась базовая ставка, а это основа, каркас системы зарплаты", - сказала министр.
Она добавила, что уже в мае у некоторых работников повысится в среднем на 35 рублей.
"Все зависит от должности, стажа и других элементов. За базовую ставку цепляются все остальные стимулирующие выплаты, и получается мультиэффект. Думаю, будет еще повышение базовой ставки, чтобы выйти хотя бы на сценарий, заложенный в республиканском бюджете", - добавила Костевич.