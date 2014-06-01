В Оршанском районе продавец пыталась скрыть недостачу пачкой распечатанных купюр

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

В Оршанском районе продавец пыталасьФальшивые деньги нашли в одном из торговых объектов Барани 26 апреля. Правоохранители изъяли 54 денежных купюры номиналом 100 рублей, вид которых вызывал сомнение в подлинности банкнот. Экспертиза показала, что это грубая подделка.Выяснилось и то, кто является изготовителем фальшивок. На обычном принтере их распечатала 43-летняя продавец магазина. Две стороны одной купюры нарушительница соединила клеем. Готовую пачку она положила в кассу, пытаясь скрыть недостачу.По данному факту проводится проверка.