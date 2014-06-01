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      • В Оршанском районе продавец пыталась скрыть недостачу пачкой распечатанных купюр

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 18:19
      (голосов: 0)
      В Оршанском районе продавец пыталась скрыть крупную недостачу пачкой распечатанных купюр.

      Фальшивые деньги нашли в одном из торговых объектов Барани 26 апреля. Правоохранители изъяли 54 денежных купюры номиналом 100 рублей, вид которых вызывал сомнение в подлинности банкнот. Экспертиза показала, что это грубая подделка.

      Выяснилось и то, кто является изготовителем фальшивок. На обычном принтере их распечатала 43-летняя продавец магазина. Две стороны одной купюры нарушительница соединила клеем. Готовую пачку она положила в кассу, пытаясь скрыть недостачу.

      По данному факту проводится проверка.
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