Bloomberg: ЕС может включить Беларусь в шестой пакет антироссийских санкций

Евросоюз рассматривает возможность включить Беларусь в шестой пакет санкций, применяемых против РФ. Ограничения коснутся поставок нефти и финансового сектора.
По данным Bloomberg, в ЕС обсуждают разные способы сокращения доходов России от нефти. Среди возможных вариантов - ограничение цен, специальные механизмы оплаты и тарифы.
В распрстраненной информации сказано, что новые санкции могут затронуть и Беларуси за "пособничество в войне против Украины": "Беларусь будет включена в пакет за ее роль в содействии вторжению РФ, в том числе в качестве плацдарма для войск в начале наступления".
Как именно Европейский союз собирается наказать официальный Минск, пока неизвестно.