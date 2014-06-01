Bloomberg: ЕС может включить Беларусь в шестой пакет антироссийских санкций

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Евросоюз рассматривает возможность включить, применяемых против РФ. Ограничения коснутся поставок нефти и финансового сектора.По данным, в ЕС обсуждают разные способы сокращения доходов России от нефти. Среди возможных вариантов - ограничение цен, специальные механизмы оплаты и тарифы.В распрстраненной информации сказано, что новые санкции могут затронуть и Беларуси за "пособничество в войне против Украины": "Беларусь будет включена в пакет за ее роль в содействии вторжению РФ, в том числе в качестве плацдарма для войск в начале наступления".Как именно Европейский союз собирается наказать официальный Минск, пока неизвестно.