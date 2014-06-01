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      • Bloomberg: ЕС может включить Беларусь в шестой пакет антироссийских санкций

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 18:13
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      Евросоюз рассматривает возможность включить Беларусь в шестой пакет санкций, применяемых против РФ. Ограничения коснутся поставок нефти и финансового сектора.

      По данным Bloomberg, в ЕС обсуждают разные способы сокращения доходов России от нефти. Среди возможных вариантов - ограничение цен, специальные механизмы оплаты и тарифы.

      В распрстраненной информации сказано, что новые санкции могут затронуть и Беларуси за "пособничество в войне против Украины": "Беларусь будет включена в пакет за ее роль в содействии вторжению РФ, в том числе в качестве плацдарма для войск в начале наступления".

      Как именно Европейский союз собирается наказать официальный Минск, пока неизвестно.
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