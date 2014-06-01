МО Беларуси: НАТО видит Восточную Европу как театр военных действий

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Сегодня, 30 апреля, министерство обороны Беларуси заявило, что предстоящие в следующем месяце учения НАТО свидетельствуют о том, что альянс рассматривает Восточную Европу как самый вероятный театр военных действий."Очевидно, что в настоящее время Североатлантический альянс рассматривает восточно-европейский регион, как наиболее вероятный театр военных действий. НАТО продолжает подготовку к проведению крупнейшего учения "Defender Europe – 2022". В период с 1 по 27 мая на полигонах и учебных центрах 19 европейских стран, а также в акватории Балтийского и Северного морей планируется проведение этого масштабного многонационального учения.От вооруженных сил США к учению будут привлечены свыше 12 000 военнослужащих, 80 единиц танков, 150 единиц боевых бронированных машин, 50 единиц артиллерии, 30 единиц боевых вертолетов. От стран-участниц на территории Польши - примерно 6 000 военнослужащих, 100 единиц танков, 150 единиц боевых бронированных машин, 60 единиц артиллерии.Задачами учения заявлены отработка вариантов по переброске коалиционных группировок войск в Европе, проверка готовности и возможностей инфраструктуры европейских государств по приему и размещению войск усиления, применение коалиционных группировок войск и их всестороннее обеспечение в ходе проведения операции в Восточной Европе и Прибалтике.Проведение основных маневров запланировано на полигонах и в центрах полигонной подготовки сопредельных с Беларусью стран: "Адажи" (Латвия), "Пабраде" (Литва), "Жагань", "Ожиш" (Польша) и учебном центре сухопутных войск "Дравско" (Польша)", - сказано в заявлении оборонного ведомства.