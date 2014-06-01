Премьер Беларуси заявил, что "санкционные" предприятия хорошо работают

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Сегодня, 30 апреля,заявил, что"Ситуация нормальная. Есть у нас факты, и не единичные, когда "санкционные" предприятия, наоборот, работают лучше, чем в 2021 году за счет большего спроса на продукцию", - сказал Роман Головченко.Однако, по его словам, "есть ряд сложностей… которые больше относятся к секторам экономики"."Нам нужно полностью переориентировать маржинальную часть продукции деревообработки, которая раньше шла на ЕС. Это не так просто сделать, но это решаемая задача. Есть другие рынки – китайский, среднеазиатский. Поэтому сейчас перестраивается логистика", - пояснил глава правительства.Он подчеркнул, что власти мониторят ситуацию с адаптацией работы предприятий к новым условиям."Мы за этим наблюдаем, я ежедневно общаюсь с главами предприятий, интересуюсь, чувствуют ли они напряжение... Власти республики предусмотрели ряд мер по поддержке предприятий в условиях санкций Запада. Такие меры предусмотрены соответствующим указом президента. Например, недавно государство предоставило ряду предприятий рассрочку до конца года по уплате ему дивидендов, которые они платят из своей прибыли, чтобы снизить одномоментную нагрузку и минимизировать кассовые разрывы. Мы вырабатываем и предлагаем новые меры", - заключил премьер.