КГК рекомендовал аптекам снизить цены на лекарства

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Комитет госконтроля направилв крупные оптовые сети по переоценке стоимостив связи с укреплением белорусского рубля. Такое заявление сделала начальник главного управления комитета Юлия Авхукова."Цены на препараты следует откорректировать в сторону уменьшения. Выполнение рекомендациипроверит уже в ближайшее время.Как показывают наши мониторинги, конкуренция среди аптек не обеспечивает справедливого уровня цен. На рынке все равно есть место спекуляциям. То есть, когда курс рубля снизился, сети повысили стоимость лекарств. Когда национальная валюта укрепилась, пересматривать цены торопятся не все", - добавила она.