КГК рекомендовал аптекам снизить цены на лекарства

Комитет госконтроля направил рекомендацию в крупные оптовые сети по переоценке стоимости лекарств в связи с укреплением белорусского рубля. Такое заявление сделала начальник главного управления комитета Юлия Авхукова.
"Цены на препараты следует откорректировать в сторону уменьшения. Выполнение рекомендации КГК проверит уже в ближайшее время.
Как показывают наши мониторинги, конкуренция среди аптек не обеспечивает справедливого уровня цен. На рынке все равно есть место спекуляциям. То есть, когда курс рубля снизился, сети повысили стоимость лекарств. Когда национальная валюта укрепилась, пересматривать цены торопятся не все", - добавила она.