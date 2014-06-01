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      • Лукашенко заявил, что Минск привержен целям ООН

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 10:08
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      Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша с днем рождения.

      В поздравлении Президент высказал уверенность, что под руководством Гуттереша ООН сможет "восстановить репутацию ведущей международной организации и эксперта в решении современных глобальных проблем".

      "Беларусь остается приверженной целям деятельности организации, демонстрируя решительность в наиважнейших вопросах обеспечения мира и безопасности", - подчеркнул глава государства.

      Он добавил, что "особое значение при этом Минск придает сотрудничеству с ООН и странами-членами на основе взаимного уважения и доверия с сохранением принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела".
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