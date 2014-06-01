Лукашенко заявил, что Минск привержен целям ООН

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Александрпоздравил генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша с днем рождения.В поздравлении Президент высказал уверенность, что под руководством Гуттереша ООН сможет "восстановить репутацию ведущей международной организации и эксперта в решении современных глобальных проблем"., демонстрируя решительность в наиважнейших вопросах обеспечения мира и безопасности", - подчеркнул глава государства.Он добавил, что "особое значение при этом Минск придает сотрудничеству си странами-членами на основе взаимного уважения и доверия с сохранением принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела".