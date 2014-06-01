Лукашенко заявил, что Минск привержен целям ООН

Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша с днем рождения.
В поздравлении Президент высказал уверенность, что под руководством Гуттереша ООН сможет "восстановить репутацию ведущей международной организации и эксперта в решении современных глобальных проблем".
"Беларусь остается приверженной целям деятельности организации, демонстрируя решительность в наиважнейших вопросах обеспечения мира и безопасности", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что "особое значение при этом Минск придает сотрудничеству с ООН и странами-членами на основе взаимного уважения и доверия с сохранением принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела".