В Беларуси с 1 мая увеличат размер детских пособий

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В Беларусисемьям, воспитывающим детей.Как пояснили в Министерстве труда и соцзащиты, с 1 мая по 31 июля текущего года будут действовать новые размеры государственных пособий семьям с детьми.Так, при рождении первого ребенка будет выплачиваться единовременное пособие в размере 10 бюджетов прожиточного минимума (3 111,5 рублей).При рождении второго и последующих детей семьям будут выплачивать 14 БПМ (4 356,1 рублей).Если беременная женщина успевает стать на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, ей выплатят 311,15 рублей.Семьи, воспитывающие ребенка в возрасте до 3 лет, ежемесячно будут получать половину БПМ (155,58 рублей).Что касается детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, они каждый месяц бужут получать 155,58 рублей (половину БМП).