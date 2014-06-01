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      • В Беларуси с 1 мая увеличат размер детских пособий

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 21:42
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      В Беларуси с 1 мая увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

      Как пояснили в Министерстве труда и соцзащиты, с 1 мая по 31 июля текущего года будут действовать новые размеры государственных пособий семьям с детьми.

      Так, при рождении первого ребенка будет выплачиваться единовременное пособие в размере 10 бюджетов прожиточного минимума (3 111,5 рублей).

      При рождении второго и последующих детей семьям будут выплачивать 14 БПМ (4 356,1 рублей).

      Если беременная женщина успевает стать на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, ей выплатят 311,15 рублей.

      Семьи, воспитывающие ребенка в возрасте до 3 лет, ежемесячно будут получать половину БПМ (155,58 рублей).

      Что касается детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, они каждый месяц бужут получать 155,58 рублей (половину БМП).
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