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      • Власти Минска согласовали проведение "Бессмертного полка"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 18:52
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      Власти Минска согласовали проведение 9 мая шествия "Бессмертного полка".

      По словам руководителя акции в Беларуси Валерия Драко, в шествии могут принять участие как родственники погибших в Великую Отечественную войну солдат, так и родные участников событий в Афганистане, боевых действий на территории других государств".

      "Всем участникам нужно иметь при себе фотографию погибшего на войне родственника, желательно – и георгиевскую ленту, можно взять с собой флаги. Эта акция не просто проводится какой-то партией, это объединительная акция, и просим, кто слышит из руководителей партий, общественных объединений, мы забудем уставные требования, кто в противоречии друг с другом, мы приглашаем в это объединительное движение", – добавил Драко.
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