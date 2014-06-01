Власти Минска согласовали проведение "Бессмертного полка"

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Власти МинскаПо словам руководителя акции в Беларуси Валерия Драко, в шествии могут принять участие как родственники погибших в Великую Отечественную войну солдат, так и родные участников событий в Афганистане, боевых действий на территории других государств"."Всем участникам нужно иметь при себе фотографию погибшего на войне родственника, желательно – и георгиевскую ленту, можно взять с собой флаги. Эта акция не просто проводится какой-то партией, это объединительная акция, и просим, кто слышит из руководителей партий, общественных объединений, мы забудем уставные требования, кто в противоречии друг с другом, мы приглашаем в это объединительное движение", – добавил Драко.