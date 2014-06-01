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      • Лукашенко: соседние страны Запада не выпускают своих граждан в Беларусь

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 15:06
      (голосов: 1)
      Сегодня, 29 апреля, Александр Лукашенко заявил, что страны Запада не дают своим гражданам воспользоваться безвизовым въездом в Беларусь.

      "Открыли границу для них перед католической Пасхой, и Радуница через несколько дней. Пусть люди приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь.

      Это происходит потому, что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия!", - сказал Президент.

      Он ответил и на обвинения в том, что в Беларуси диктатура.

      "Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня за это критиковали. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой", - заключил белорусский лидер.

      Напомним, безвизовый порядок въезда в нашу страну разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая включительно.
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