Лукашенко: соседние страны Запада не выпускают своих граждан в Беларусь

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Сегодня, 29 апреля, Александрзаявил, чтов Беларусь."Открыли границу для них перед католической Пасхой, и Радуница через несколько дней. Пусть люди приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь.Это происходит потому, что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия!", - сказал Президент.Он ответил и на обвинения в том, что в Беларуси диктатура."Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня за это критиковали. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой", - заключил белорусский лидер.Напомним, безвизовый порядок въезда в нашу страну разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая включительно.