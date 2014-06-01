  • » » Лукашенко заявил, что Западу не удастся поставить Москву и Минск на колени

      • Лукашенко заявил, что Западу не удастся поставить Москву и Минск на колени

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 12:51
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко заявил, что Западу не удастся санкциями поставить Минск и Москву на колени. Данную тему Президент затронул во время общения с жителями Чечерска в Гомельской области. Сообщает freesmi.

      "Не получится поставить на колени за счет санкций Беларусь и РФ, так как страны обладают достаточными ресурсами, технологиями и интеллектом", - сказал глава государства.

      Он еще раз обратил внимание, что санкционное давление вынуждает искать новые возможности: "Рынок открыт, надо шевелиться, а не плакаться".
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь