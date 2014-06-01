Лукашенко заявил, что Западу не удастся поставить Москву и Минск на колени

Лукашенко заявил, что Западу не удастся санкциями поставить Минск и Москву на колени. Данную тему Президент затронул во время общения с жителями Чечерска в Гомельской области. Сообщает



"Не получится поставить на колени за счет санкций Беларусь и РФ, так как страны обладают достаточными ресурсами, технологиями и интеллектом", - сказал глава государства.



Он еще раз обратил внимание, что санкционное давление вынуждает искать новые возможности: "Рынок открыт, надо шевелиться, а не плакаться". Кратко и по делу в Telegram Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Александрзаявил, что. Данную тему Президент затронул во время общения с жителями Чечерска в Гомельской области. Сообщает freesmi. "Не получится поставить на колени за счет санкций Беларусь и РФ, так как страны обладают достаточными ресурсами, технологиями и интеллектом", - сказал глава государства.Он еще раз обратил внимание, что санкционное давление вынуждает искать новые возможности: "Рынок открыт, надо шевелиться, а не плакаться".