Лукашенко: Беларусь и Россия строят Союзное государство, которое может привлечь и другие страны

Беларусь и Россия строят Союзное государство, которое может привлечь и другие страны. Такое заявление сегодня, 28 апреля, сделал Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Воронежской области РФ Александром Гусевым.
По словам Президента, со стороны российских регионов есть очень большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью.
"Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства - Беларусь и РФ. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего СССР", - добавил глава государства.