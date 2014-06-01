Лукашенко: Беларусь и Россия строят Союзное государство, которое может привлечь и другие страны

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, которое может. Такое заявление сегодня, 28 апреля, сделал Александрв ходе встречи с губернатором Воронежской области РФ АлександромПо словам Президента, со стороны российских регионов есть очень большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью."Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства - Беларусь и РФ. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего СССР", - добавил глава государства.