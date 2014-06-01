  • » » Лукашенко: Беларусь и Россия строят Союзное государство, которое может привлечь и другие страны

      • Лукашенко: Беларусь и Россия строят Союзное государство, которое может привлечь и другие страны

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 19:13
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      Беларусь и Россия строят Союзное государство, которое может привлечь и другие страны. Такое заявление сегодня, 28 апреля, сделал  Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Воронежской области РФ Александром Гусевым.

      По словам Президента, со стороны российских регионов есть очень большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью.

      "Благодаря вам мы имеем такое сотрудничество и пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде, чтобы развивались суверенные, независимые государства - Беларусь и РФ. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего СССР", - добавил глава государства.
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