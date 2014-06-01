  • » » В пунктах пропуска на белорусской госгранице будет введена обязательная дезинфекция транспорта

      • В пунктах пропуска на белорусской госгранице будет введена обязательная дезинфекция транспорта

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:38
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      Александр Лукашенко подписал указ №154 "Об обязательной дезинфекции транспортных средств". Документ принят в целях снижения риска ввоза на территорию страны возбудителей опасных инфекций и бактерий.

      До этого в республике провели эксперимент по обязательной дезинфекции транспортных средств. Согласно указу Президента, с 1 июля 2021 года по 1 марта 2022 года в пункте пропуска через госграницу "Новая Гута" обязательной дезинфекции подвергались автобусы, легковые и грузовые авто - в общей сложности свыше 60 000 транспортных средств.

      По итогам рассмотрения межведомственной рабочей группой при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия вопроса о целесообразности введения обязательной дезинфекции транспортных средств принято решение распространить полученный опыт на все пункты пропуска на внешних границах страны.
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