В пунктах пропуска на белорусской госгранице будет введена обязательная дезинфекция транспорта

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Александрподписал указ №154 "Об обязательнойтранспортных средств". Документ принят в целях снижения риска ввоза на территорию страны возбудителей опасных инфекций и бактерий.До этого в республике провели эксперимент по. Согласно указу Президента, с 1 июля 2021 года по 1 марта 2022 года в пункте пропуска через госграницу "Новая Гута" обязательной дезинфекции подвергались автобусы, легковые и грузовые авто - в общей сложности свыше 60 000 транспортных средств.По итогам рассмотрения межведомственной рабочей группой при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия вопроса о целесообразности введения обязательной дезинфекции транспортных средств принято решение распространить полученный опыт на все пункты пропуска на внешних границах страны.