Газпром объявил о приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу





В компании отметили, что причиной данного решения стал отказ обеих стран от оплаты за газ в российских рублях. По состоянию на вечер 26 апреля от стран е поступило платежей за газ на апрель, потому с 27 апреля поставки газа были приостановлены. "В Газпроме" также подчеркнули, что обе страны являются транзитными. Поэтому, в случае фиксирования отбора газа из транзитных поставок в третьи страны, поставки будут сокращены на отобранные объемы. Кратко и по делу в Telegram Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Российская компания "Газпром" объявила о приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию. Сообщает FreeSmi В компании отметили, что причиной данного решения стал отказ обеих стран от оплаты за газ в российских рублях. По состоянию на вечер 26 апреля от стран е поступило платежей за газ на апрель, потому с 27 апреля поставки газа были приостановлены. "В Газпроме" также подчеркнули, что обе страны являются транзитными. Поэтому, в случае фиксирования отбора газа из транзитных поставок в третьи страны, поставки будут сокращены на отобранные объемы.