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      • Газпром объявил о приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Вчера, 13:25
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      Российская компания "Газпром" объявила о приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию. Сообщает FreeSmi.

      В компании отметили, что причиной данного решения стал отказ обеих стран от оплаты за газ в российских рублях. По состоянию на вечер 26 апреля от стран е поступило платежей за газ на апрель, потому с 27 апреля поставки газа были приостановлены. "В Газпроме" также подчеркнули, что обе страны являются транзитными. Поэтому, в случае фиксирования отбора газа из транзитных поставок в третьи страны, поставки будут сокращены на отобранные объемы.
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