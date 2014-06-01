Единая цена на природный газ для населения начнет действовать в Беларуси с 1 июня.

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для населения начнет действовать в Беларуси с 1 июня.Как пояснили в Министерстве энергетики, с указанной даты для тех, у кого установлены газовые котлы для обогрева жилья и есть соответствующие приборы учета расхода газа, отменяется сезонная дифференциация тарифов в привязке к летнему и отопительному периодам.Для них устанавливается единая цена на природный газ - 19,77 копеек за кубический метр (сейчас тариф в отопительный период для данной категории составляет 14,94 копеек за кубический метр и 54,17 копеек - летом).В ведомстве добавили, что отмена дифференциации цен упростит расчеты за газ: "Как правило, решение о начале и окончании отопительного периода принимают местные власти, а это значит, что в разных регионах эти периоды наступают в разное время и жители страны оказываются в не совсем равных условиях".