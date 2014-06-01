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      • Более 76 кг сыра пытались незаконно ввезти в Беларусь в тайниках тепловоза

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 10:39
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      Более 76 кг сыра пытались незаконно ввезти в Беларусь в тайниках тепловоза.

      Грузовой состав следовал из Польши. Во время оперативных мероприятий Брестские таможенники выяснили, что члены локомотивной бригады спрятали в полостях тепловоза 36 голов сыра Saint Agur, общая цена которого превышает 15 400 рублей. Ограниченную к перемещению продукцию белорусские железнодорожники выгрузили в районе гаражного потребительского кооператива.

      По данному факту начат административный процесс за "перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием тайников". Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин с конфискацией товара.
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