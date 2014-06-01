«Белтелеком» с 1 мая повысит тарифы на некоторые услуги

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на некоторые услуги связи, в частности, на несколько тарифных планов по ТВ и отдельные пакеты с домашним интернетом.В частности, с указанной даты увеличится цена отдельных пакетов услуг электросвязи, среди которых - «Ясна лайт», «Семейный 4 комфорт», «Семейный 4 Дом + Дача», «Ясна 35 Дом + Дача», «Ясна Игровой», «Ясна Игровой SMART», «Семейный 3», «Ясна 50».Кроме ого, дороже станут и услуги телевидения по тарифным планам «Премьера», «Канапа ТВ» и «Стандарт ТВ».