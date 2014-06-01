Лукашенко призвал соседние страны беречь мир и жить дружно

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Александр"Хотел бы обратиться не только к белорусам, но прежде к нашим соседям. Давайте беречь мир, это сейчас так актуально", - сказал Президент, когда посещал храм Преображения Господня в Копыси.Он призвал политиков не создавать людям проблем."Посмотрите, что происходит с Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Жители этих стран стоят вдоль границы и просят, чтобы мы их пропустили в Беларусь, хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы. Соли нет, соли просят у нас. Белорусы открывают границу, особенно в канун религиозных праздников. Приходите, тут ваши люди. Граница не должна препятствовать нормальной жизни, и нашим соседям в том числе. Мы всегда относимся к людям по-соседски, по-человечески. Единственное хочу, чтобы такое было отношение и к нам", - заключил белорусский лидер.