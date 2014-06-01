Лукашенко зажег пасхальную свечу в храме Преображения Господня в Копыси

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Сегодня, 24 апреля, Александрв Копыси.На Пасху Президент, как правило, посещает небольшие церкви за пределами Минска. Он приехал в храм вместе с младшим сыном Николаем. У церкви главу государства встретили архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий и настоятель храма протоиерей Сергий.Белорусский лидер в церкви зажег свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи. Он подарил храму икону, а священнослужители вручили Лукашенко праздничный сувенир - пасхальные яйца. Президент пообщался и с прихожанами церкви."По вашим лицам я заметил, что действительно сегодня самый добрый и желанный праздник. Так было всегда. Этот праздник всегда людям дарил надежду. Надежду на справедливость и счастье. Надежда в наших сердцах живет и поныне, в каждом человеке. Не только в Беларуси", - сказал глава государства.По его словам, великий и светлый праздник Пасхи, как и светский праздник День Победы, которые он считает равносильными, всегда в душе и сердце каждого белоруса."И принято отмечать этот светлый праздник в кругу родных и близких тебе друзей. Вот и причина, почему я приехал сегодня на эту святую, родную землю, где когда-то родился. И много раз мы с мальчонками приходили к храму, который стоял на этом месте, и смотрели на наших матерей, которые приходили сюда для того, чтобы встретить этот светлый праздник", - сказал белорусский лидер.