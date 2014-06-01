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      • Беларусь прекратила подачу электроэнергии на ЧАЭС

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 23:05
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      Беларусь прекратила подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС, так как Украина подключила объекты станции к своей энергосистеме. Об этом заявили в пресс-центре белорусского Минэнерго.

      В сообщении сказано, что решение о прекращении электроснабжения ЧАЭС от энергосистемы Беларуси принято по инициативе официального Киева.

      "С момента возникновения техногенной угрозы на Чернобыльской АЭС Беларусь сделала все возможное для организации бесперебойного и надежного электроснабжения объектов станции, и, соответственно, обеспечения безопасности в регионе. По поручению Президента была поставлена под напряжение линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС, в необходимых объемах осуществлены поставки электроэнергии на ЧАЭС: за март-апрель это - 12,5 миллиона кВтч", - добавили в ведомстве.
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