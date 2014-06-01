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      • Минфин Беларуси не видит проблем из-за возможности технического дефолта

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 22:59
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      Минфин Беларуси не видит проблем из-за возможности технического дефолта. Такое заявление сегодня,22 апреля, сделал министр финансов республики Юрий Селиверстов.

      "Теоретически, я бы сказал, вся эта ситуация, связанная с ограничениями, невозможностью проведения определенных расчетов, именно и направлена на то, чтобы это сделать (объявить технический дефолт). Я не думаю, что это будет какой-то большой проблемой", - пояснил глава ведомства.

      Он добавил, что те, кто хочет работать с республикой и получать от нее платежи, будет получать их и далее.

      "Например, наши китайские коллеги при объявлении дефолта все равно будут получать от нас платежи. Какая им по большому счету разница? А те, кто не хочет получать от нас платежи, ввел санкции на нашего платежного агента, Национальный банк… наверное же понимал, что к нему деньги не придут? Думаю, да. Фактически он их сейчас и не получает. Вопрос, кто тут кому объявил дефолт? Уверен, это было направлено на то, чтобы часть каких-то платежей не проводить и объявить дефолт, сказать: "Видите, они не могут платить". Но грамотные люди разберутся, почему не могут", - заключил министр.
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