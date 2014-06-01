Минфин Беларуси не видит проблем из-за возможности технического дефолта

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Минфин Беларуси. Такое заявление сегодня,22 апреля, сделал министр финансов республики Юрий Селиверстов."Теоретически, я бы сказал, вся эта ситуация, связанная с ограничениями, невозможностью проведения определенных расчетов, именно и направлена на то, чтобы это сделать (объявить технический дефолт). Я не думаю, что это будет какой-то большой проблемой", - пояснил глава ведомства.Он добавил, что те, кто хочет работать с республикой и получать от нее платежи, будет получать их и далее."Например, наши китайские коллеги при объявлении дефолта все равно будут получать от нас платежи. Какая им по большому счету разница? А те, кто не хочет получать от нас платежи, ввел санкции на нашего платежного агента, Национальный банк… наверное же понимал, что к нему деньги не придут? Думаю, да. Фактически он их сейчас и не получает. Вопрос, кто тут кому объявил дефолт? Уверен, это было направлено на то, чтобы часть каких-то платежей не проводить и объявить дефолт, сказать: "Видите, они не могут платить". Но грамотные люди разберутся, почему не могут", - заключил министр.