ГПК: за первую неделю безвиза в Беларусь прибыли около 4 000 человек

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в Беларусь прибыли примерно 4 000 человек. Об этом сегодня, 22 апреля, заявили в Государственном пограничном комитете республики."С 15 апреля из Литвы и Латвии по безвизовому въезжу в нашу страну приехали 3 678 иностранцев. За первую неделю правом безвиза воспользовались 984 гражданина Латвии, 318 неграждан Латвии и 2 376 граждан Литвы. Напоминаем, что безвизовый порядок въезда в Беларусь разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии до 15 мая включительно", пояснили в ведомстве.