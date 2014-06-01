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      • Минчанин устроился в наркомаркет, чтобы получить доступ к психотропам

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:51
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      37-летний минчанин устроился в наркомаркет, чтобы получить доступ к психотропам.

      При себе у задержанного правоохранители нашли и изъяли 14 г особо опасного психотропного вещества. По месту жительства нарушителя обнаружили еще 3 г психотропа, предназначенного для распространения в закладках, а также предметы для его расфасовки.

      По слова задержанного, он сам употребляет психотропы и устроился в наркомаркет, чтобы получить к ним доступ, а также заработать деньги. Закладчиком мужчина успел проработать меньше месяца.

      По данному факту возбуждено уголовное дело.
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