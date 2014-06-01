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      • Больницы и поликлиники изменили график работы в майские выходные и праздники

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:38
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      Больницы и поликлиники изменили график работы в майские выходные и праздники. Министерство здравоохранения уже утвердило соответствующий график.

      В частности, амбулаторно-поликлиническое звено, консультативно-поликлинические отделения РНПЦ и больниц, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки и организации медтехники 30 апреля, 2 и 7 мая будут работать по графику субботы, 1, 3 и 9 мая - по графику праздничного дня, 8 мая - выходного, а 14 мая - рабочего дня.

      Больницы и РНПЦ 30 апреля, 7 и 14 мая будут работать по графику субботы, 1, 3 и 9 мая - как в праздничный день, 2 мая - как в рабочий, а 8 мая - как в выходной.

      В ведомстве добавили, что, несмотря на выходные дни, будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медицинской помощи населению.
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