Выплата матпомощи ветеранам ко Дню Победы начнется с 25 апреля

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коначнется с. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.Согласно указу Президента, материальная помощь в текущем году будет выплачиваться по 6 мая включительно. Ее получат примерно 12 000 человек на общую сумму 11 млн рублей."Одновременно с получением матпомощи во всех районах Беларуси пройдут торжественные чествования ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе проживающих в стационарных учреждениях, с вручением памятных открыток, подарков, цветов и сувениров", - добавили в ведомстве.