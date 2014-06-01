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      • Выплата матпомощи ветеранам ко Дню Победы начнется с 25 апреля

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:34
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      Выплата матпомощи ветеранам ко Дню Победы начнется с 25 апреля. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

      Согласно указу Президента, материальная помощь в текущем году будет выплачиваться по 6 мая включительно. Ее получат примерно 12 000 человек на общую сумму 11 млн рублей.

      "Одновременно с получением матпомощи во всех районах Беларуси пройдут торжественные чествования ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе проживающих в стационарных учреждениях, с вручением памятных открыток, подарков, цветов и сувениров", - добавили в ведомстве.
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