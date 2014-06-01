Лукашенко высказался касательно "палочно-галочных" отчетов правоохранителей

Александр Лукашенко в ходе совещания с правоохранителями прокомментировал "галочно-палочные" отчеты. Сообщает freesmi.
Он отметил, что залогом мира в республике может быть только неукоснительное соблюдение законов. Он отметил, что стране не нужны сиюминутные решение и "галочно-палочные" отчеты о проделанной работе, нужна "реальная слаженная работа государственных органов".
Лукашенко отмтеил, что за последние 10 лет преступность в Беларуси снизилась в 1,5 раза, что говорит о положительной тенденции.